Moto: Lorenzo annuncia, correrò il Gp della Catalogna

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Jorge Lorenzo ha annunciato su Instagram che all'inizio di giugno correrà il Gran premio della catalogna di MotoGp grazie ad una wild card. Il cinque volte campione del mondo, da poco ritiratosi dalle competizioni, è attualmente collaudatore per la Yamaha, il marchio con cui ha vinto i suoi tre titoli in MotoGp nel 2010, 2012 e 2015. Lorenzo prenderà il via nel sesto round del mondiale, in programma il 7 giugno sul circuito del Montmelò, vicino a Barcellona. Il sistema delle "wild card" in vigore in MotoGP consente ai produttori iscritti al campionato di portare in pista una moto aggiuntiva tre volte l'anno. Lorenzo correrà quindi al fianco dei due piloti ufficiali Yamaha: Valentino Rossi e Maverick Vinales. (ANSA).