Moto: Luca Marini in MotoGp nel 2021, firmato accordo Ducati

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Sarà un 2021 ricco di novità con Luca Marini in MotoGP grazie all'accordo firmato con Ducati: vestirà i colori dello Sky Racing Team VR46 all'interno del Team Esponsorama Racing. Novità anche in Moto2: arriva la conferma per Marco Bezzecchi, che dividerà il box con Celestino Vietti Ramus, promosso nella nuova categoria. Si conferma e si rafforza, quindi, l'impegno per la crescita dei giovani piloti italiani dello Sky Racing Team VR46 che nella prossima stagione si concentrerà su tre piloti e due classi, Moto2 e MotoGP, con la grande novità dello sbarco per la prima volta nella top class. Con Luca Marini - si legge in una nota - si concretizza ancora una volta la promessa di supportare i giovani talenti italiani del motociclismo. Luca sarà in sella alla Ducati Desmosedici GP di Esponsorama Racing con i colori del binomio Sky-VR46 e porterà con sé alcuni dei membri della sua attuale crew tecnica. Per la seconda volta dalla sua nascita ad oggi (la prima nel 2018 con il titolo vinto in Moto2 da Francesco Bagnaia), il Team nato dalla sinergia tra Sky e la VR46 di Valentino Rossi raggiunge con Luca Marini uno dei suoi principali obiettivi: traghettare in MotoGP i suoi talenti dopo un intenso percorso di formazione e di crescita. Tra Motomondiale, Campionato Spagnolo e CIV, sono stati oltre 10 i piloti che hanno corso e mosso i loro primi passi nel Circus con i colori dello Sky Racing Team VR46. Attualmente terzo nella classifica generale in Moto2, Luca Marini sarà il secondo pilota cresciuto nell'orbita di Sky e della VR46 Riders Academy a gareggiare in MotoGP dopo Francesco Bagnaia, Campione del Mondo con il Team nel 2018. (ANSA).