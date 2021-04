Moto: Marquez, ci vediamo settimana prossima in Portogallo

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Prossima settimana a Portimao" in Portogallo per il gran premio di motociclismo, terza prova della stagione. E' felice il campione del mondo Marc Marquez e annuncia il suo ritorno in gara in sella alla Honda dando appuntamento a tifosi e avversari fra pochi giorni. "Sono molto contento, ha twittato il campione spagnolo. Ieri sono stato visitato dai medici e mi hanno dato il via libera per tornare alle competizioni. Sono stati 9 mesi difficili, con momenti di incertezze e alti e bassi, e ora, finalmente, potrò godermi di nuovo la mia passione! Ci vediamo la prossima settimana a Portimao". (ANSA).