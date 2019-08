Moto: Marquez, non vinto solo in Austria

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - "Questo è l'unico circuito in cui non ho vinto, ma la Ducati qui di solito va molto forte: quest'anno, però, non c'è solo la Ducati, anche la Yamaha e la Suzuki possono andare bene. La gomma dietro è cambiata un po', penso che ci sarà un po' più di grip e questo sicuramente per la Yamaha va un po' meglio". Lo ha detto a Sky Sport, il campione del mondo in carica della MotoGp, Marc Marquez, alla vigilia del week-end che porterà al Gp d'Austria, in programma domenica 11 agosto. "Vediamo... Vediamo come va, ma onestamente siamo a giovedì: cominciamo il week-end pensando alla vittoria, dopo si vede dove possiamo arrivare. Lorenzo in Pramac? Mi sorprende, perché penso che Jorge, quando affronta una sfida, è un pilota orgoglioso", conclude il pilota spagnolo, che punta al primo successo sul circuito di Spielberg bei Knittelfeld.