Moto: parte la 2/a stagione del Trofeo Guzzi Fast Endurance

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Parte la seconda stagione del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, il modo più facile e divertente per assaporare il lato sportivo del marchio. In preparazione dell'edizione 2020, che scatterà il prossimo 26 aprile a Varano, Moto Guzzi metterà a disposizione alcune Moto Guzzi V7 III già allestite con il Kit Trofeo a tutti i motociclisti che vorranno provarle in pista nei fine settimana di sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo e di sabato 4 e domenica 5 aprile, sul Circuito Internazionale d'Abruzzo, a Ortona (Chieti). È un'opportunità unica per tutti gli appassionati interessati a partecipare al Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2020, che potranno così verificare di persona quanto la V7 III Trofeo sia una vera moto da corsa, capace al contempo di mettere a proprio agio i meno esperti e di risultare divertente anche per i più smaliziati. A Ortona saranno due fine settimana all'insegna della passione per il marchio dell'Aquila anche fuori dalla pista: i modelli della gamma Moto Guzzi saranno infatti a disposizione per un test ride che si snoderà sulle più belle strade dei dintorni, con partenza dal paddock del circuito. Prezzo speciale sulla Moto Guzzi V7 III Stone per chi si iscrive al Trofeo La prima edizione 2019 del monomarca dell'Aquila - dedicato a equipaggi di due piloti in sella alle Moto Guzzi V7 III - ha riscosso un enorme successo grazie a una formula accessibile e coinvolgente. Gran parte del merito va dato alla "sette e mezzo" di Mandello che, allestita con il Kit Racing GCorse e con gomme Pirelli, si è rivelata insospettabilmente veloce e estremamente affidabile, ma soprattutto facile, intuitiva e sfruttabile in pista anche da chi non vanta un'esperienza nelle competizioni. (ANSA).