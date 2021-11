Moto:Portogallo;Bagnaia precede Quartararo anche nel Warm Up

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) va a caccia della sua terza vittoria stagionale: nel Grande Prémio Brembo do Algarve per la quinta volta di fila partirà dalla pole position e nel frattempo inizia nel migliore dei modi la sua domenica firmando il crono più veloce nel Warm Up. In 1:39.711 si mette alle spalle il neo iridato Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) che è staccato di 111 millesimi dal piemontese. Terzo crono per Iker Lecuona (Tech3 KTM Factory Racing). Quarto tempo a fine sessione per il campione del mondo 2020 Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) che precede il giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu). Questi sono i primi dieci alla fine del Warm Up della classe regina: 1. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) - 1:39.711 2. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.111 3. Iker Lecuona (Tech3 KTM Factory Racing) + 0.257 4. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 0.315 5. Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) + 0.385 6. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.519 7. Alex Marquez (LCR Honda Castrol) + 0.526 8. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.590 9. Pol Espargaro (Repsol Honda Team) + 0.610 10. Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.667 (ANSA).