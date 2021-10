Moto:Sky Sport ricorda il 'Sic',intervista a Paolo Simoncelli

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - La sua grande dolcezza e l'infinita simpatia che ha fatto innamorare di lui tifosi, appassionati e non del mondo della velocità su due ruote. A dieci anni dalla morte, in quella maledetta gara a Sepang, Sky Sport MotoGP ricorda Marco Simoncelli con un commovente racconto in onda domani da parte del papà Paolo. Proprio lui che da 25 anni non guidava una moto, si è concesso a Guido Meda e alle telecamere di "On The Road Again" per un'intervista in sella straordinaria per dolcezza e aneddoti, ma anche per rabbia e profondità. Nella programmazione del sabato è prevista anche la riproposizione dello speciale "La Regola di Marco" che racconta il pilota romagnolo in due ore intensissime. Sempre "On the Road Again" proporrà secondo il format dell'intervista in moto anche un viaggio sui colli bolognesi con Luca Cordero di Montezemolo. Sabato 23 ottobre, alle 17.30 il primo passaggio di "On The Road Again" con Paolo Simoncelli e Guido Meda nella giornata i cui ricorre il decennale della scomparsa di Marco Simoncelli. Giornata nella quale, alle 24, non mancherà l'occasione di rivedere sul canale 208 lo speciale "La regola di Marco", un racconto sulla vita e la carriera sportiva di Simoncelli attraverso le sue parole e quelle di chi gli è stato vicino in pista e nella vita privata. Il tutto in un super week-end tv per Sky Sport in cui Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e responsabile dei motori, racconta la MotoGP insieme a Mauro Sanchini, mentre in Moto2 e Moto3 questo weekend ci sarà la coppia formata da Rosario Triolo e Mattia Pasini. A Vera Spadini la conduzione degli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show, mentre per gli aggiornamenti e le interviste dai box ci sono Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli. (ANSA).