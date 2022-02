Moto: test Sepang; Ducati Bastianini davanti Aprilia Espargaro

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Tre moto italiane davanti a tutti, due Ducati clienti e un'Aprilia, nella seconda giornata di test a Sepang della MotoGp. Enea Bastianini è il più veloce (in 1'58''131) davanti alla Aleix Espargaró (+0''026) e Jorge Martin (+0''112). Passo avanti di Francesco Bagnaia, che ha usato delle ali più piccole: l'alfiere della Ducati ufficiale è 6° (+0''134) davanti al campione del mondo su Yamaha Fabio Quartararo (+0''182). Ottavo Marc Marquez con la Honda a 0''201 di distacco dal leader. Bastianini, intervistato da Sky, ha commenta il primo posto ottenuto nella seconda giornata di test a Sepang: "Sono molto contento di essere stato veloce nel time attack, è una cosa che non mi capitava da tanto tempo, ho fatto un bel lavoro. In inverno mi sono allenato con il motocross, ma con questa Ducati è tutto più facile, ti perdona gli errori". (ANSA).