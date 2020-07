Moto: Vinales il più veloce in test Jerez, Rossi solo 16/o

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Maverick Vinales è stato il più veloce nella seconda sessione di test della Motogp sul circuito di Jerez de la Frontera, in Spagna,, dove domani si correrà il primo gran premio stagionale. Il compagno di squadra di Valentino Rossi, in sella alla sua Yamaha, nei minuti finali ha fatto il miglior tempo sul giro di pista, superando Fabio Quartararo sulla Yamaha Petronas e il campione del mondo in carica Marc Marquez sulla Honda, che nella sessione mattutina era risultato il più veloce. Quarto miglior tempo per l'altro spagnolo Alex Rins. Ottima sesta posizione per Francesco Bagnaia, decimo Franco Morbidelli. Andrea Dovizioso è 12mo, mentre Valentino Rossi è addirittura 16mo. La classifica ufficiale di giornata è chiusa da Danilo Petrucci, vittima di una caduta nel pomeriggio, per fortuna senza gravi conseguenze. Ha riportato una contrattura al collo, ma ha avuto l'ok dei medici per correre il gran premio; sull'asfalto anche Alex Marquez e Aleix Espargarò. Tutti e tre i piloti sono scivolati alla curva 11 per una macchia d'olio. Non è cominciato nel migliore del modi il ritorno in pista per Quartararo: il francese pur avendo segnato il secondo miglior tempo nei test odierni, ha infatti rimediato una sanzione: in vista della gara di domenica dovrà rinunciare ai primi 20 minuti della Fp1. Quartararo è accusato -secondo quanto ha appreso Skysport- di "non aver avvisato la direzione gara del suo test privato svolto peraltro con una moto di serie non del tutto regolare dal punto di vista tecnico" sul tracciato del Paul Ricard. (ANSA).