MotoGp: Aprilia conferma A.Espargarò e Vinales per due stagioni

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Aprilia Racing conferma i suoi piloti, Aleix Espargaró e Maverick Vinales, che saranno in sella alle RS-GP ufficiali nelle stagioni 2023 e 2024. Una scelta che per Espargarò (una vittoria e tre podi consecutivi) premia "l'affiatamento tra moto e pilota" come "uno dei fattori chiave per il successo". Su questa linea, aggiunge Aprilia, "si basa la conferma sia del vincitore del GP di Argentina sia di Maverick che ora ha di fronte gli stessi obiettivi di sempre maggiore integrazione con la Factory veneta". "Questa conferma è quello che volevo, abbiamo lavorato tanto insieme e insieme siamo cresciuti, eravamo una speranza, ora siamo realtà - il commento di Espargarò - Già nel 2021 avevo avuto segnali evidenti dei nostri passi in avanti e ora siamo in grado di lottare stabilmente coi migliori del mondo. Continuare a farlo con Aprilia è per me un motivo di orgoglio, possiamo crescere ancora e vogliamo dimostrarlo in pista". "Ora il nostro orizzonte si amplia e potremo lavorare con continuità per raggiungere obiettivi ambiziosi - sottolinea Vinales - Credo in questo progetto e sono felice di esserne parte. In Aprilia ho trovato un ambiente fantastico e questa conferma mi dà la serenità per crescere come questa squadra e io meritiamo". "Diamo continuità a un progetto che ha appena iniziato a svelare le sue potenzialità" ha detto Massimo Rivola, amministratore delegato della squadra Aprilia in MotoGP. (ANSA).