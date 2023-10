MotoGp: Giappone, vince Martin. Bagnaia secondo

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Jorge Martin su Ducati Pramac ha vinto il Gran Premio del Giappone di MotoGp a Motegi. In seconda posizione il campione del mondo Pecco Bagnaia su Ducati ufficiale. Terzo Marc Marquez con la Honda. Quarto Marco Bezzecchi con la Ducati Money 46VR Racing. La gara è stata fermata al 13mo giro sui 24 previsti a causa della forte pioggia che impediva ai piloti di avere una buona visione in pista.

In base al regolamento sono stati assegnati tutti i punti normalmente previsti in quanto i piloti hanno completato più della metà della gara. In classifica piloti Bagnaia è primo con 3 punti di vantaggio su Martin. "La situazione era troppo rischiosa per continuare la gara. E' vero, magari avrei potuto anche vincere ma sono comunque molto contento". Sebbene Pecco Bagnaia veda avvicinarsi Jorge Martin in classifica piloti, il pilota torinese della Ducati ufficiale giudica positivamente il secondo posto al Gp del Giappone a Motegi. Soddisfazione piena, invece, per Martin: "Oggi ero convinto di fare risultato - ha spiegato il pilota spagnolo - Quando ho visto che cominciava a piovere ho aspettato di vedere cosa facevnao gli altri. Sentivo tanto grip sul posteriore. Ho vinto e sono molto felice. era troppo pericoloso per continuare a correre". (ANSA). .