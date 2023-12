MotoGp: Marquez'al 2024 chiedo la salute, non voglio infortuni'

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - La MotoGP ha pubblicato un video in cui i piloti hanno raccontato i rispettivi sogni per l'anno venturo. Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), Fabio Quartararo (Yamaha), Alex Marquez (Ducati Gresini), Brad Binder (KTM), Jack Miller (KTM), Aleix Espargarò (Aprilia) sono andati sulla frase più scontata e più sincera: vorrebbero laurearsi campioni del mondo. Più originali altri, come Bagnaia (Ducati). "Mi auguro di divertirmi andando forte e vincendo gare come ho fatto nel 2023.

E a livello personale, vorrei un matrimonio meraviglioso e speciale", Johann Zarco (Honda LCR) rivela la sua anima artistica: "Chiedo tanti podi e suonare bella musica con i miei amici più cari". Ambiziosi Luca Marini (Honda): "Spero di lottare per il mondiale ed essere felice con la mia famiglia", e Maverick Vinales (Aprilia): "Voglio diventare un pilota ancora migliore. E vorrei vincere 10 gare". Marco Bezzecchi (Ducati VR46) sogna di entusiasmare i propri tifosi: "Vorrei vincere al Mugello, nella mia gara di casa", mentre Joan Mir (Honda) vorrebbe finalmente riuscire a domare la RC213V: "Vorrei tanti podi e vincere un paio di gare". Poi ci sono i piloti martoriati dagli infortuni, come Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse): "Vorrei che nessuno mi colpisse da dietro facendomi cadere. E poi vincere tante gare". Conclusione con Marc Marquez (Ducati Gresini): "Vorrei correre senza incappare in infortuni. Chiedo solo la salute", ha spiegato il sei volte iridato della classe regina. (ANSA). .