MotoGp: pole di Marquez in Giappone

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Il campione del mondo Marc Marquez conquista la pole position nel Gp del Giappone classe MotoGp. Col tempo di 1'45''763, il pilota della Honda precede le Yamaha Petronas di Franco Morbidelli (+132 millesimi) e Fabio Quartararo (+181). Quarto tempo per Maverick Vinales, con la Yamaha, che avrà al suo fianco in seconda fila Cal Crutchlow (Honda Lcr) e Jack Miller (Ducati Pramac). In terza fila le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci e l'Aprilia di Aleix Espargarò. Decimo tempo per Valentino Rossi.