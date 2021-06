Le richieste del principe saudita, la Ducati-VR46 e la Yamaha: i dubbi sul futuro di Valentino Rossi

"Cosa farò nel futuro? Non ho ancora deciso". Valentino Rossi non si stanca di ripeterlo, ma le richieste perché continui a correre si moltiplicano. Anche lontano dalla Yamaha. Soprattutto dopo l'accordo tra il team VR46 e la Ducati e la nascita della Aramco Racing Team VR46 che è stato accolto con entusiasmo da Carmelo Ezpeleta (boss della Dorna Sports), Gigi Dall'Igna (direttore generale di Ducati Corse), Alessio "Uccio" Salucci. E soprattutto dal principe saudita Mohammed bin Salman, capo della holding Tanal Entertainment Sport & Media, che sponsorizzerà il team.

"Penso sia molto difficile"

Proprio il principe saudita ha avanzato la prima richiesta al "Dottore": "Sarebbe per me fantastico che Valentino Rossi possa competere nei prossimi anni come pilota del nostro Aramco Racing Team VR46 insieme a suo fratello Luca Marini". Ma Valentino Rossi frena. "Abbiamo parlato del futuro con il principe - ha detto Rossi - lui mi spinge sempre a correre nel 2022, ci vuole provare con me e con mio fratello, non me l'aspettavo che lo dicesse in conferenza stampa. Non è una questione di Ducati, però guidare per la propria squadra penso sia molto difficile".

"Difficile che continui a gareggiare anche nel 2022"

Resta da capire il futuro del centauro di Tavullia. "Al futuro ci penserò meglio durante la pausa estiva, devo parlarne con Yamaha, con la squadra. Noi vogliamo migliorare i nostri risultati, l'inizio della stagione non è stato fin qui strepitoso, sarà difficile che io continui a gareggiare anche nel 2022. Mi spingono sempre in tanti a guidare una Ducati nel 2022, ma sarà difficile che questo avvenga".

"Sarò sempre un pilota Yamaha nel cuore"

"Il mio rapporto con la Yamaha va benissimo - ha aggiunto - abbiamo vissuto insieme i giorni più belli della mia carriera, io gareggio con Petronas e loro volevano restare con Yamaha, quindi siamo tutti contenti. Noi siamo felici di correre con Ducati, che crede nel progetto della nostra Academy. Io resterò sempre un pilota Yamaha nel cuore, abbiamo condiviso tantissimo insieme".

"Orgoglioso del progetto Ducati VR46"

Entusiasmo invece per l'accordo tra la sua VR46 con la Ducati e la nascita della Aramco Racing Team VR46 come team satellite della casa di Borgo Panigale in MotoGp dal 2022. "Siamo orgogliosi del progetto Ducati VR46 abbiamo tante persone di valore che lavorano a questo progetto, siamo tutti felicissimi. Siamo contenti di usare una moto italiana con piloti italiani, sarà divertente", ha detto il "Dottore".

Ezpeleta: "Un piacere di accogliere il Team VR46"

"Avere il piacere di accogliere il Team VR46 nella categoria MotoGP nel 2022 è emozionante sia per i fan di tutto il mondo sia per il paddock della MotoGp che hanno seguito l'incredibile carriera di Valentino Rossi e la crescita della VR46 Riders Academy dall'inizio - le parole di Carmelo Ezpeleta, ceo della Dorna -. Valentino è e continuerà ad essere una parte molto importante del Campionato Mondiale FIM MotoGp e ora, con il suo Team che arriva nella classe MotoGp, la sua straordinaria eredità continuerà a ispirare nuove generazioni di piloti e fan".

Dall'Igna: "VR46 è un partner ambizioso e motivato come noi"

"Siamo felici di poter annunciare che nel 2022 correremo in MotoGP con un Team di due piloti dai colori della VR46. Un percorso iniziato poco più di otto anni fa con la nascita della VR46 Riders Academy", ha detto "Uccio" Salucci. Non nasconde l'ambizione del nuovo progetto Luigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse: "Siamo convinti di avere trovato in VR46 un partner ambizioso e motivato come noi, con l'obiettivo comune di ottenere insieme dei grandi risultati".

Nieto sarà il Team Manager

Alla guida della Aramco Racing Team VR46, nel ruolo di Team Manager, ci sarà Pablo Nieto, legato ai talenti della VR46 Riders Academy e dello Sky Racing Team VR46 in Moto3 e Moto2 dal 2015. L'accordo consolida la partnership tra VR46 e Tanal Entertainment Sport&Media, la joint venture con Saudi Aramco e rientra nei piani di investimento di Tanal Entertainment Sport&Media connessi alla Saudi Vision 2030. Questi includono grandi progetti urbanistici legati al brand KSA New Cities, ricerca e avanguardia tecnologica con il coinvolgimento di MAIC Technologies, KMHG e altri partner internazionali e progetti volti alla sostenibilità anche nel settore del Motorsport.