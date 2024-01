Motomondiale: Ducati. Bagnaia 'Il livello continua ad alzarsi'

L'iridato piemontese: "Gli avversari anche in casa saranno molto tosti" MADONNA DI CAMPIGLIO (ITALPRESS) - "Il livello della Moto GP continua ad alzarsi, basti pensare anche alle otto Ducati in pista che possono essere sia un aiuto sia uno svantaggio in alcune situazioni.

Ktm e Aprilia già lo scorso anno sono cresciute molto. Honda e Yamaha penso che faranno uno step in avanti. Gli avversari anche in casa saranno molto tosti. Ho imparato che in certe situazioni è meglio stare tranquilli, perché poi i risultati comunque arrivano". Lo ha dichiarato Francesco Bagnaia, campione del mondo MotoGP 2023, nel corso dell'evento "Campioni in pista", in scena a Madonna di Campiglio, in Trentino. "Nei test abbiamo subito sentito delle differenze positive. Sono andato via molto contento", ha aggiunto il pilota piemontese. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). xl9/mc/red 22-Gen-24 11:36 .