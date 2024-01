Motomondiale: Ducati. Bastianini 'Sto bene, sono pronto a ripartire'

Il pilota romagnolo: "Bisogna lavorare sui dettagli, sono quelli che fanno la differenza" MADONNA DI CAMPIGLIO (TRENTINO) (ITALPRESS) - "Ho bisogno di fare dei test e cucirmi la moto su misura. La scorsa stagione ho fatto solo i test iniziali. I dettagli fanno sempre la differenza e bisogna lavorare su quelli. Mi sento pronto e sto bene fisicamente". Queste le parole di Enea Bastianini, pilota Ducati Lenovo, nel corso dell'evento "Campioni in pista", in scena a Madonna di Campiglio, in Trentino. "Appena sono salito sulla moto 2024 mi sono trovato subito a mio agio. È stato un piccolo cambiamento, ma si è decisamente sentito", ha aggiunto il pilota romagnolo. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). xl9/mc/red 22-Gen-24 11:39