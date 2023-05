Motomondiale: Frattura alla caviglia per Bagnaia 'Ma al Mugello ci sarò'

Il pilota Ducati "Quando sono tornato da Le Mans continuavo a sentire dolore" MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) - Frattura alla caviglia ma al Mugello ci sarà. Pecco Bagnaia, via Twitter, aggiorna tifosi e appassionati sulle sue condizioni fisiche rivelando che "quando sono tornato da Le Mans, continuavo a sentire dolore alla caviglia destra.

Ho deciso di sottopormi ad un ulteriore controllo medico presso il centro medico di Misano, che ha riscontrato una frattura parziale dell'astragalo. Questo non impedirà però la mia partecipazione al prossimo Gran Premio d'Italia". Il ducatista campione del mondo in carica, leader della classifica iridata nonostante lo zero nella gara domenicale di Le Mans, conta dunque di essere al via del prossimo appuntamento al Mugello, in programma dal 9 all'11 giugno. - Foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xd6/glb/red 21-Mag-23 15:43 .