Motomondiale: Gp Aragon, Aleix Espargaro guida Fp1 davanti a Bagnaia

Il ducatista staccato di soli 12 millesimi, terzo tempo per Rins ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) - Aleix Espargaro chiude in testa la prima sessione di prove libere del GP di Aragon. Lo spagnolo sin dal primo giro ha mostrato denti e muscoli con l'intenzione di sopravanzare tutti anche nelle libere del venerdì. E così è stato. Né il traffico in pista e nemmeno una caduta all'uscita dai box hanno impedito ad Espargaro di conquistare la prima posizione con il tempo di 1'48"686. Dietro di lui uno straordinario Pecco Bagnaia che, nonostante uno stop infinito ai box, ha chiuso a soli 12 millesimi dalla prima posizione. Terzo un positivo Alex Rins che, con la sua Suzuki ha dato battaglia a lungo finendo a 89 millesimi da Espargaro. Quarto posto per Nagakami (+0"176), quinto il francese Zarco (+0"196). Sesto l'altro italiano, Bastianini, a 238 millesimi dal miglior crono. Settimo Oliveira (+0"319), ottavo il campione del mondo Fabio Quartararo (+0"399), che è andato lungo nella curva 8 finendo sulla ghiaia, per fortuna senza conseguenze. Completano la top ten altri due italiani: Morbidelli, nono a 402 millesimi, e Luca Marini decimo a 0"484. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mga/glb/red 16-Set-22 11:15