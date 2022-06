Motomondiale: Gp Catalunya, Quartararo 'Fiducia nel nostro potenziale'

"Proverò a ottenere un altro podio e magari anche la vittoria" MONTMELO' (SPAGNA) (ITALPRESS) - "Non vediamo l'ora". Reduce dal secondo posto al Mugello e in testa alla classifica iridata, Fabio Quartararo vede nel Gran Premio di Catalunya un'ulteriore chance per confermare i progressi della Yamaha. "Abbiamo fatto al Mugello meglio di quanto ci aspettassimo, il che significa che abbiamo un buon potenziale anche per questo weekend - sottolinea il campione del mondo in carica, che sulla pista catalana ha vinto nella classe regina due anni fa - Mi piace Montmeló, di solito è un buon circuito per me per cui proverò a ottenere un altro podio e, chissà, anche una vittoria. Faremo del nostro meglio". In Toscana è finito fuori dalla zona punti Franco Morbidelli che però resta fiducioso: "Al Mugello abbiamo fatto un passo avanti, il feeling in generale è migliorato anche se non abbiamo fatto il risultato che volevamo. Ci stiamo avvicinando ma siamo ancora troppo lontani dalle posizioni che contano. In questo weekend proveremo a fare un altro passo avanti, continueremo a lavorare sulla comprensione di quello che funziona e non funziona per noi e confronteremo i dati raccolti al Mugello con quelli che raccoglieremo a Barcellona. Di sicuro continueremo a spingere anche in questo weekend". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 01-Giu-22 12:37