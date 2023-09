Motomondiale: Gp Giappone. Marquez 'Gara Motegi per noi sempre speciale'

Il team Repsol Honda pronto per il Gp di casa MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Una gara speciale che richiede un impegno ancora maggiore e la cura di ogni dettaglio. Il Repsol Honda Team ci tiene, vuole dare e ottenere il massimo dal Gp di gara, dal weekend del Gran Premio di Giappone che ha spesso dato grandi soddisfazioni alla squadra. Nel Gp di casa la Honda ha ottenuto 48 vittorie, 13 nella classe regina e la più recente nel 2019, quando Marquez si è fatto strada verso l'ottavo Campionato del Mondo. Il Gran Premio del Giappone ha visto alcuni dei momenti culminanti del pilota spagnolo, tra cui la vittoria dei Campionati del mondo 2014 e 2016. Nel 2022, l'otto volte campione del mondo è tornato in pole position con uno straordinario giro sul bagnato per la prima volta dal GP del Giappone del 2019 e ha ottenuto tre vittorie nella classe regina insieme a tre altri podi.

"Motegi è sempre una gara speciale, soprattutto quando sei un pilota Honda. Abbiamo vissuto molti momenti memorabili lì in passato, vincendo campionati, tornando in pole lo scorso anno, quindi spero che potremo fare qualcosa di bello per dare ai tifosi un motivo per tifare per noi", le parole di Marquez. "Le condizioni a Motegi possono spesso cambiare molto, quindi dovremo adattarci durante il fine settimana, ma il nostro obiettivo generale rimane lo stesso: fare progressi costanti e ottenere il miglior risultato possibile", ha aggiunto il pluricampione del mondo. Carico anche il compagno di squadra Joan Mir che, in India, chiudendo quinto ha ottenuto il miglior risultato dell'anno. Nelle visite precedenti in Giappone, invece, Mir ha ottenuto risultati costanti nella top ten con un migliore ottavo posto nel 2019. "Non vedo l'ora di correre a Motegi come pilota Honda, i fan lì sono sempre incredibili e non vedo l'ora di correre di nuovo lì. Veniamo da un fine settimana in India in cui siamo stati costanti durante tutto il percorso ottenendo un buon risultato finale e spero che potremo ripeterci anche in Giappone. Ma penso che avremo un fine settimana più impegnativo, quindi vedremo finalmente cosa succederà. Si tratta di prepararsi per concludere la stagione nel miglior modo possibile", ha concluso Mir. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/red 26-Set-23 13:23 .