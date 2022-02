Motomondiale: Marc Marquez 'Quest'anno voglio lottare per titolo'

Nel team Honda Hrc del 2022 confermato anche Pol Espargaro.ROMA (ITALPRESS) - La presenza di Marc Marquez al via della nuova stagione di MotoGP era tutt'altro che scontata fino a qualche settimana fa. Oggi, invece, prevale un cauto ottimismo nel rivedere il campione spagnolo nuovamente competitivo per il titolo mondiale. A confermarlo è lui stesso, in occasione della presentazione del team Honda Hrc per il 2022, anno che lo vedrà affiancato di nuovo dal connazionale Pol Espargaro. L'asticella è alta, nonostante le ultime due complicate stagioni: "Il mio obiettivo quest'anno è lottare per il titolo. Nel 2021 si è verificata una situazione anomala ma per fortuna i dottori mi hanno rassicurato. Nessuno inizialmente sapeva come si sarebbe evoluta la situazione del mio infortunio. Ho seguito i consigli dei dottori e tutto è andato per il meglio", ha spiegato in merito alla diplopia accusata dopo una caduta in allenamento. L'otto volte campione del mondo ha chiuso con l'ottavo tempo (1'58"131) i recenti test di Sepang, mostrando una discreta condizione fisica. Poco peggio di lui ha fatto Espargaro, decimo, il quale a sua volta si dice ottimista per il nuovo anno: "Il mio stile di guida è basato molto sulle sensazioni e sul grip con la parte posteriore. Io e molti altri piloti ci siamo spesso lamentati di questo tipo di problemi: Honda ha fatto veramente un lavoro stupendo per venirci incontro. Sento che la moto di quest'anno è più in linea con quelle degli altri team rispetto agli ultimi anni", ha affermato il fratello di Aleix. La nuova Honda si presenta al paddock con varie modifiche, come rivelato da Tetsuhiro Kuwata, direttore del Team Hrc: "Ci sono varie differenze rispetto agli scorsi anni, non solo fuori ma anche dentro la moto. Abbiamo cercato di migliorare la performance, cambiando la parte elettronica. Abbiamo già fatto delle prove e crediamo che questi cambiamenti andranno a colmare i nostri punti deboli". (ITALPRESS). spf/pdm/red 08-Feb-22 13:01