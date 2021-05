Motomondiale: Quartararo 'Abbiamo buon potenziale per Gp d'Italia'

Vinales: "Al Mugello sempre competitivo, è una delle mie piste preferite" SCARPERIA (FIRENZE) (ITALPRESS) - "L'anno scorso non siamo potuti venire al Mugello e questo rende il prossimo weekend un po' speciale. Abbiamo avuto un fine settimana in generale positivo a Le Mans ma penso anche che abbiamo un buon potenziale anche per questa gara. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro e fare del mio meglio". Fabio Quartararo arriva al Mugello da leader del Mondiale dopo il terzo posto raccolto a Le Mans. Al Gran Premio d'Italia insegue il suo primo podio ma deve guardarsi anche dalla concorrenza interna di Maverick Viñales, che in Toscana ha spesso centrato la Top3 anche se solo una volta nella classe regina, col secondo posto nel 2017. "Il Mugello mi piace molto, è uno dei miei circuiti preferiti, solitamente vado molto veloce lì - confessa lo spagnolo della Yamaha - C'è un po' di tutto, ci sono punti sul tracciato dove sono a un buon livello e solitamente sono competitivo al Mugello". (ITALPRESS). glb/red 26-Mag-21 12:33