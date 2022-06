Superbike: Emilia-Romagna, Bautista in pole davanti a Razgatlioglu

Record della pista per lo spagnolo, completa la prima fila Rea MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) - Prima pole stagionale per Alvaro Bautista, che scatterà davanti a tutti in gara 1 del Round dell'Emilia-Romagna, quarto appuntamento del Mondiale Superbike 2022. Sul circuito di Misano, lo spagnolo della Aruba.it Racing - Ducati firma il miglior tempo della Superpole con tanto di record della pista in 1'33"328: si tratta della quinta pole della sua carriera, la prima dal 2019. Bautista ha preceduto il campione del mondo Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) e Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), in ritardo rispettivamente di 137 e 190 millesimi. Più staccato Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK), quarto a 0"341, che precede Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing - Ducati) e Andrea Locatelli (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK). Terza fila per le due Honda di Xavi Vierge e Iker Lecuona davanti a Scott Redding (BMW Motorrad WorldSBK Team). Gara 1 è in programma alle 14. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 11-Giu-22 11:41