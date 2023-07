Superbike: Rea vince Gara 1 in Repubblica Ceca, terzo Petrucci

Secondo Razgatlioglu che riduce il distacco da Bautista, solo 12^ ROMA (ITALPRESS) - Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) ha vinto Gara 1 nel round della Repubblica Ceca, ottavo appuntamento del Mondiale Superbike. Il sei volte campione del mondo ha centrato, così, all'Autodrom Most, il primo successo del 2023, interrompendo un digiuno che durava da 252 giorni e 23 gare. Rea ha preceduto al traguardo Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK), che in mattinata aveva centrato la Superpole, e Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) che ha così regalato alla Ducati il podio numero 1050 in Superbike, sullo stesso circuito dove un anno fa era arrivato il numero 1000 grazie ad Alvaro Bautista.

Proprio il campione del mondo in carica e leader del Mondiale si è dovuto accontentare del dodicesimo posto. Ai piedi del podio Scott Redding (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), seguito da Iker Lecuona (Team HRC) e Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK). In top ten anche Axel Bassani (Motocorsa Racing), Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha), Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) e Loris Baz (Bonovo Action BMW). Razgatlioglu, grazie al 21esimo podio dell'anno, il suo 19esimo consecutivo, riduce a 54 punti il distacco da Bautista. Domani alle 11.00 è in programma la Superpole Race, mentre Gara 2 scatterà alle 14.00. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). srp/red 29-Lug-23 15:56 .