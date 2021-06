Superbike, Rinaldi vince la Super Pole Race a Misano

L'italiano della Ducati ha preceduto Razgatlioglu e Rea MISANO DRIATICO (ITALPRESS) - Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing - Ducati) si ripete e vince anche la Super Pole Race del Pirelli Made in Italy Emilia-Romagna Round al Misano World Circuit "Marco Simoncelli". Beffato sul traguardo Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK) che deve accontentarsi della seconda piazza. Sul gradino più basso del podio il campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) che non è mai riuscito a impensierire il pilota Ducati nella gara di dieci giri. Ancora delusione per Scott Redding (Ducati), finito ai piedi del podio. Il britannico non è mai stato in grado di lottare con il gruppo di testa. (ITALPRESS). pc/red 13-Giu-21 12:02