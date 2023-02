Superbike al via in Australia con la tripletta Bautista-Ducati

Lo spagnolo dopo gara 1 fa sua sia la Superpole che gara 2 PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Tutto all'insegna di Alvaro Bautista il primo week-end australiano del mondiale Superbike. Lo spagnolo conquista il suo ottavo successo ed è il pilota più vincente a Phillip Island. Bautista (Aruba.It Racing - Ducati), dopo il trionfo in gara 1, vince sia la Superpole Race che Gara 2 firmando la sua quinta tripletta nel WorldSBK precedendo il compagno di box Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing - Ducati) staccato di 6"191. Sul gradino più basso del podio Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) a +9"099. Il campione del mondo parte dalla pole position e vola davanti fin dalle prime fasi della gara. Bautista aveva già fatto tripletta su questa pista nel 2019 e questa per lui è l'ottava vittoria sul circuito australiano: mai nessuno come lui. Per lo spagnolo si tratta del 61° podio nel WorldSBK, per Ducati è il successo numero 395.- foto: LivePhotoSport(ITALPRESS). pc/red 26-Feb-23 10:09